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ТЭК 01.04.2020 14:57

Москва пока не ведет диалог с Эр-Риядом по ценам на нефть, но при необходимости готова к нему - Песков

РФ пока не ведет переговоры о стабилизации цен на нефтяном рынке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона традиционно приветствует диалог, обсуждение и взаимодействие в целях стабилизации энергетических рынков", - сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин говорил об это неоднократно.

"Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, они находятся на достаточно высоком уровне, могут быть определенные разногласия, но в целом наши двусторонние отношения позволяют при необходимости осуществлять достаточно эффективный диалог", - продолжил пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, ведется ли такой диалог сейчас, Песков сказал: "Нет, сейчас не ведется".

Он также отрицательно ответил на вопрос, планируются ли телефонные переговоры Путина с королем или наследным принцем Садовской Аравии. "Пока в обозримой повестке дня президента - нет, но это не значит, что он не появится. При необходимости - вы знаете, сейчас оперативно согласовываются телефонные звонки", - заключил Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]