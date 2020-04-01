Москва пока не ведет диалог с Эр-Риядом по ценам на нефть, но при необходимости готова к нему - Песков

РФ пока не ведет переговоры о стабилизации цен на нефтяном рынке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона традиционно приветствует диалог, обсуждение и взаимодействие в целях стабилизации энергетических рынков", - сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин говорил об это неоднократно.

"Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, они находятся на достаточно высоком уровне, могут быть определенные разногласия, но в целом наши двусторонние отношения позволяют при необходимости осуществлять достаточно эффективный диалог", - продолжил пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, ведется ли такой диалог сейчас, Песков сказал: "Нет, сейчас не ведется".

Он также отрицательно ответил на вопрос, планируются ли телефонные переговоры Путина с королем или наследным принцем Садовской Аравии. "Пока в обозримой повестке дня президента - нет, но это не значит, что он не появится. При необходимости - вы знаете, сейчас оперативно согласовываются телефонные звонки", - заключил Песков.