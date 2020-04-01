Британия начнет тестировать 25 тыс. человек в день на COVID-19

Великобритания планирует в течение ближайших двух недель приступить к тестированию по 25 тыс. человек в день на COVID-19, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберта Дженрика.

"Мы надеемся, что будем способны это делать к середине апреля. Мы думаем, что в ближайшие дни мы сможем нарастить темп с 12 750 тестов в день до 15 тыс... Затем, в середине апреля, мы ожидаем, что сможем проводить по 25 тыс. тестов", - сказал он.

К настоящему моменту Британия провела свыше 143 тыс. тестов на коронавирус. За это ее многие критикуют, поскольку Германия, например, проводит 70 тыс. таких проверок в день, отмечает The Guardian.

Всего, по официальным данным, в Британии более 25 тыс. человек заражены коронавирусом, скончались свыше 1,7 тыс. человек.