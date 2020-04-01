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Британия начнет тестировать 25 тыс. человек в день на COVID-19

Великобритания планирует в течение ближайших двух недель приступить к тестированию по 25 тыс. человек в день на COVID-19, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберта Дженрика.

"Мы надеемся, что будем способны это делать к середине апреля. Мы думаем, что в ближайшие дни мы сможем нарастить темп с 12 750 тестов в день до 15 тыс... Затем, в середине апреля, мы ожидаем, что сможем проводить по 25 тыс. тестов", - сказал он.

К настоящему моменту Британия провела свыше 143 тыс. тестов на коронавирус. За это ее многие критикуют, поскольку Германия, например, проводит 70 тыс. таких проверок в день, отмечает The Guardian.

Всего, по официальным данным, в Британии более 25 тыс. человек заражены коронавирусом, скончались свыше 1,7 тыс. человек.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]