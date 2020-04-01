В Афганистане выявили почти 200 случаев заражения коронавирусом

В Афганистане зарегистрировано 22 новых случая коронавируса за сутки, общее число заразившихся в стране достигло 196 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на Минздрав страны.

Новые 12 случаев заражения выявлены в провинции Герат на западе страны, которая граничит с Ираном. В Герате больше всего зараженных - 143 человек. По данным Минздрава, около 75% зараженных афганцев привезли вирус из Ирана.

Также шесть случаев выявлены в Кабуле, один в провинции Фарах, которая также расположена близ Ирана. В каких частях страны выявлены остальные случаи заражения, агентство не сообщает.