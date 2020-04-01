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Дальнее зарубежье 01.04.2020 18:15

В Афганистане выявили почти 200 случаев заражения коронавирусом

В Афганистане зарегистрировано 22 новых случая коронавируса за сутки, общее число заразившихся в стране достигло 196 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на Минздрав страны.

Новые 12 случаев заражения выявлены в провинции Герат на западе страны, которая граничит с Ираном. В Герате больше всего зараженных - 143 человек. По данным Минздрава, около 75% зараженных афганцев привезли вирус из Ирана.

Также шесть случаев выявлены в Кабуле, один в провинции Фарах, которая также расположена близ Ирана. В каких частях страны выявлены остальные случаи заражения, агентство не сообщает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АФГАНИСТАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]