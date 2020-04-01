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Регион 01.04.2020 15:02

Правительство Грузии направит $625 млн на поддержку экономики

Правительство Грузии направит из бюджета 2 млрд лари ($625 млн) на поддержку экономики страны в условиях распространения коронавируса, заявил в среду премьер-министр Георгий Гахария.

"Мы отлично понимаем, что в сегодняшних кризисных условиях страдают все наши граждане, поэтому на этом этапе, и с учетом того, что невозможно спрогнозировать временное продолжение этого кризиса, по решению правительства выделено 2 млд лари для прямой поддержки нашей экономики. Эта сумма будет направлена на сохранение рабочих мест, компаний и бизнесов", - сказал Гахария.

Он отметил, что, возможно, на будущем этапе эта помощь может быть увеличена.

Премьер сообщил, что правительство также выделяет дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. "На эти необходимые нужды правительство из бюджета выделило 351 млн лари", - сказал Гахария.

По его словам, государство намерено оказать прямую помощь в условиях кризиса населению Грузии.

"Правительство приняло решение полностью покрыть коммунальные расходы каждому нашему гражданину, который потребляет менее 200 кВт.ч электроэнергии и менее 200 кубометров природного газа в течение трех месяцев. Сюда входят и расходы за потребление воды и очистки", - сказал Гахария.

Он добавил, что правительство намерено принять и другие меры по оказанию помощи населению.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]