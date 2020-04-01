Усманов направил на борьбу с коронавирусом в Узбекистане $20 млн

Российский миллиардер Алишер Усманов направил $20 млн в фонд "Милосердие и здоровье" при министерстве здравоохранения Узбекистана для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщает в среду телеканал "Узбекистан 24".
Средства будут направлены на оснащение строящейся больницы, которая должна принять узбекистанцев, инфицированных коронавирусом.
"Российский предприниматель и меценат Алишер Усманов, поддерживая инициативу президента Узбекистана, внес из собственных средств безвозмездную материальную помощь в размере $20 млн в Фонд "Мехр-шафкат ва саломатлик", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба при правительстве Узбекистана, в республике создают 43 центра для размещения людей на карантин по COVID-19 во всех регионах страны. В настоящее время 11 медицинских учреждений, 97 санаториев, лагерей и общежитий приспособлены к работе на карантине. Для борьбы с пандемией мобилизованы около 100 тыс. медработников.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. К утру среды число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 173, два пациента скончались, восемь - выздоровели. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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