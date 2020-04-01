Трамп может приостановить действие ряда пошлин на 90 дней

Президент США Дональд Трамп может объявить о приостановке действия пошлин на ряд импортируемой продукции на 90 дней, стремясь ослабить экономический ущерб от пандемии коронавируса, пишут западные СМИ.

Решение не коснется некоторых из наиболее существенных пошлин, введенных Трампом во время торговых войн, в том числе пошлин на товары китайского экспорта объемом $360 млрд в год и тарифов на импортируемые металлы, введенных из соображений национальной безопасности, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник. В последние недели администрация Трампа освободила от пошлин некоторые медицинские товары.

Разговаривая с журналистами накануне, Трамп сказал, что еще не одобрил план о приостановке действия пошлин. "Это может произойти, но мне придется одобрить план", - сказал Трамп.

Более 100 руководителей американских компаний во вторник написали в Белый дом, призвав администрацию Трампа отложить сбор пошлин на 90-180 дней.

"Отсрочка поможет нам сохранить поток денежных средств, что является критически важным в продолжительный период низкой выручки или ее отсутствия, и это позволит нам продолжить работу наших бизнесов, таким образом сохранив рабочие места в США", - написали они.

Между тем влияние этого решения на экономику будет ограниченным, поскольку Трамп не планирует приостановить сбор пошлин на более широкий ряд продукции, включая те, что были введены в период торгового противостояния с Китаем, пишет FT.