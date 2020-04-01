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Дальнее зарубежье 01.04.2020 19:09

Кабул и "Талибан" продвинулись в технических аспектах обмена пленными

Представители правительства Афганистана и делегация движения "Талибан"на прошедших накануне переговорах достигли прогресса в вопросе об освобождении пленных, сообщил в среду пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джавид Файсал.

"Технический комитет Контактной группы по достижению мира в Афганистане принял накануне техническую делегацию талибов, стороны напрямую обсудили вопросы, связанные с освобождением пленных", - сообщил Файсал в своем микроблоге в твиттере.

"Технический комитет и делегация талибов достигли прогресса по техническим аспектам обмена пленными и в среду продолжат переговоры", - сказал пресс-секретарь

Делегация талибов в составе трех человек впервые прибыла в Кабул.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Афганистана сообщил, что намеченный на 31 марта обмен пленными между кабульским правительством и движением "Талибан" не состоится. Он отметил, что достигнута договоренность о том, что движение направит делегацию в Кабул для обсуждения технических вопросов с правительством.

О начале обмена пленными Кабул и талибы договорились на прошлой неделе.

Подписанное 29 февраля между США и талибами соглашение предусматривало, что правительство Афганистана должно было до 10 марта освободить 5 тыс. заключенных боевиков из тюрем. В свою очередь талибы обязались отпустить 1 тыс. находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил.

Талибы настаивали на освобождении пленных в качестве условия для запуска межафганских переговоров.

По достигнутой на прошлой неделе договоренности, на первом этапе правительство должно освободить 100 боевиков, а талибы - 20 военных.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]