Представители правительства Афганистана и делегация движения "Талибан"на прошедших накануне переговорах достигли прогресса в вопросе об освобождении пленных, сообщил в среду пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джавид Файсал.

"Технический комитет Контактной группы по достижению мира в Афганистане принял накануне техническую делегацию талибов, стороны напрямую обсудили вопросы, связанные с освобождением пленных", - сообщил Файсал в своем микроблоге в твиттере.

"Технический комитет и делегация талибов достигли прогресса по техническим аспектам обмена пленными и в среду продолжат переговоры", - сказал пресс-секретарь

Делегация талибов в составе трех человек впервые прибыла в Кабул.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Афганистана сообщил, что намеченный на 31 марта обмен пленными между кабульским правительством и движением "Талибан" не состоится. Он отметил, что достигнута договоренность о том, что движение направит делегацию в Кабул для обсуждения технических вопросов с правительством.

О начале обмена пленными Кабул и талибы договорились на прошлой неделе.

Подписанное 29 февраля между США и талибами соглашение предусматривало, что правительство Афганистана должно было до 10 марта освободить 5 тыс. заключенных боевиков из тюрем. В свою очередь талибы обязались отпустить 1 тыс. находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил.

Талибы настаивали на освобождении пленных в качестве условия для запуска межафганских переговоров.

По достигнутой на прошлой неделе договоренности, на первом этапе правительство должно освободить 100 боевиков, а талибы - 20 военных.