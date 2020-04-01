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Дальнее зарубежье 01.04.2020 15:13

В Бельгии от COVID-19 умерли более 800 человек, число выявленных зараженных достигло почти 14 тыс

За минувшие сутки в Бельгии скончались 123 пациента с коронавирусом, что довело общее число летальных исходов до 828, сообщил в среду Минздрав страны.

Количество выявленных анализами случаев заражения с начала эпидемии, по последним данным, составляет 13 тыс. 964. За прошедшие сутки добавились 1 тыс. 189 новых инфицированных.

Госпитализировано 4 тыс. 995 пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тыс. 88 человек. Из них 834 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По сведениям Минздрава, на сегодня в стране заняты 54% коек в отделениях интенсивной терапии.

При этом специалисты увидели в последних цифрах Минздрава появление "первой позитивной тенденции", сообщают в среду бельгийские СМИ. Например, La Libre Belgique, со ссылкой на антикризисный центр, отмечает, что "сила эпидемии коронавируса начинает уменьшаться".

Издание приводит мнение официального представителя бельгийской медицинской администрации вирусолога Эмманюэля Андре, который полагает, что кривая графика динамики распространения заболевания подошла к переломной точке, с которой начнет снижение.

"Хорошая новость, пусть даже страна не пришла к концу своих бед, и она далека от этого, потому что эпидемиологический пик еще не пройден", - комментирует La Libre Belgique.

"Можно надеяться, что в начале следующей недели - с разницей в день или два - мы дождемся пика", - в свою очередь заявил радио Bel RTL эпидемиолог Свободного университета Брюсселя Мариус Жильбер.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]