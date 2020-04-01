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ТЭК 01.04.2020 15:14

BP из-за пандемии и ситуации на рынке нефти за 2 года сократит затраты на $2,5 млрд

BP в течение двух лет планирует сократить затраты на $2,5 млрд, сообщила компания в числе мер, которые она предпринимает в ответ на пандемию COVID-19 и продолжающееся падение цен на нефтяном рынке.

"Забегая вперед, можно сказать, что в целом в 2020 году добыча нефти будет ниже, чем в 2019 году", - отмечает компания.

Ожидается, что уже в первом квартале добыча нефти ВР будет ниже, чем в четвертом квартале 2019 года, в диапазоне 2,55-2,6 млн баррелей в сутки. Также снизится объем переработки из-за снижения спроса на топливо. "Мы ожидаем, что на результаты первого квартала значительно повлияет усиливающееся снижение спроса на топливо, в том числе на авиационное, и смазочные материалы, поскольку страны приняли определенные меры по противодействию COVID-19. Это было особенно заметно в Китае и к концу квартала распространилось на наши более крупные рынки - США и Европу", - поясняет BP.

При этом компания добавляет, что программа отчуждения активов, предусматривающая сделки на $15 млрд к середине 2021 года, остается в силе. Но поэтапное получение $10 млрд доходов от продажи активов к концу 2020 года может быть пересмотрено по мере завершения сделок, особенно при сохранении нестабильных рыночных условий, отмечает BP. В том числе, речь идет о продаже бизнеса на Аляске компании Hilcorp, которая, как ожидается, будет завершена в течение 2020 года при условии одобрения регуляторами.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BP, ИНВЕСТИЦИИ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]