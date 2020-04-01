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ТЭК 01.04.2020 15:17

Второй квартал может стать одним из лучших для операторов нефтетанкеров из-за роста стоимости фрахта

Владельцы нефтяных танкеров могут заметно увеличить прибыль и выплаты акционерам из-за резкого роста стоимости фрахта в условиях обвала нефтяных цен, пишет Financial Times.

"Второй квартал вероятно станет одним из лучших в истории крупных нефтетанкеров" - отмечает руководитель исследований Pareto Securities Эйрик Хаавалдсен.

Нефтяные трейдеры стремятся заработать на пребывании нефтяного рынка в состоянии "контанго", когда фьючерсы на поставки нефти в будущем стоят дороже более ранних контрактов. Закупая нефть по низким ценам и продавая ее в будущем по более высоким, трейдеры могут извлечь выгоду, если стоимость хранения не превышает разницу в нефтяных ценах.

Цена фрахта сверхкрупных танкеров (VLCC) на прошлой неделе взлетела более чем вдвое, до рекордных $229 тыс. в день, свидетельствуют данные Clarksons Platou Securities.

Тарифы на аренду сверхкрупных танкеров на полгода также значительного возросли. Как отмечает FT со ссылкой на источники из отрасли, в понедельник крупная европейская нефтяная компания арендовала 12-летнее судно класса VLCC за $120 тыс. в день. Общая стоимость аренды превысила $20 млн.

По мнению аналитиков Standard Chartered, в апреле предложение нефти на рынке может превысить спрос почти на 22 млн баррелей в сутки, в мае - на 19,5 млн б/с, в июне - на 13,7 млн б/с, а мощности для ее хранения могут быть исчерпаны в течение шести недель.

По данным Clarksons, китайская Unipec зафрахтовала 10 танкеров в понедельник, когда разница в цене контрактов Brent с ближайшей поставкой и поставкой через шесть месяцев превзошла времена финансового кризиса 2008 года, достигнув почти $14.

"Хранение нефти на танкерах сейчас растет беспрецедентными темпами", - отмечает Хаавалдсен.

По мнению аналитика, примерно 150 танкеров класса VLCC могут быть зафрахтованы на период от шести месяцев до года по цене в приблизительно $95 тыс. в день во втором квартале и $65 тыс. в день - в третьем квартале.

В марте акции оператора нефтетанкеров Frontline подорожали примерно на 22% на торгах в Нью-Йорке. Стоимость Euronav выросла на 24%, International Seaways - на 17%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТАНКЕРЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]