Зеленский согласился с отправкой в Италию бригады украинских медиков

Италия обратилась к украинской стороне с просьбой помочь с бригадами медиков, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на ежедневном совещании у президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - сказал в ответ на это президент, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.