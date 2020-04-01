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СНГ 01.04.2020 19:31

Зеленский согласился с отправкой в Италию бригады украинских медиков

Италия обратилась к украинской стороне с просьбой помочь с бригадами медиков, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на ежедневном совещании у президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - сказал в ответ на это президент, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

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Тэги: УКРАИНА, ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]