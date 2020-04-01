Узбекистан просит у АБР $1 млрд на поддержку бюджета из-за коронавируса

Власти Узбекистана запросили у Азиатского банка развития (АБР) до $1 млрд на поддержку госбюджета из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщила в среду пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли республики.

По ее данным, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана Сардор Умурзаков и президент АБР Масацугу Асакава в формате видеоконференции обсудили механизмы поддержки со стороны банка для смягчения воздействия коронавируса на социально-экономическую ситуацию в стране.

"Затрагивался вопрос рассмотрения направленной заявки на оказание АБР бюджетной поддержки Узбекистану в размере до $1 млрд", - говорится в сообщении.

Глава АБР Асакава на переговорах заявил, что принимаются "все усилия для ускорения процедуры согласования и выделения средств финансового содействия".

По данным пресс-службы, АБР уже одобрил выделение Узбекистану гранта в размере $200 тыс. на медицинские нужды, связанные с распространением COVID-19.

"Также банком рассматривается перспектива мобилизации дополнительных средств с их направлением на комплексную поддержку системы здравоохранения", - отметили в министерстве инвестиций.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился создать антикризисный фонд с капиталом более $1 млрд для преодоления последствий COVID-19. Правительству страны также было поручено принять меры по привлечению внешних заимствований для финансирования госбюджета и антикризисного фонда.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. К утру среды число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 173, два пациента скончались, восемь - выздоровели.