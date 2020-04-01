В Португалии выявили свыше 8,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Португалии за сутки выявили более 800 случаев заражения коронавирусом COVID-19, подтверждены 8251 случай заражения, сообщает в среду телерадиокомпания RTP.

Кроме того, за сутки в стране скончались 27 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 187 смертей пациентов с коронавирусом.

Также 43 человека выздоровели.