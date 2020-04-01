В НАТО продолжат поддержку вступления Украины и Грузии в альянс - представитель США

Союзники по НАТО не намерены прекращать усилия, направленные на поддержку вступления Украины и Грузии в альянс, заявил постоянный представитель США в НАТО, посол Кэй Хатчисон.

"Мы привержены тому, чтобы эти страны стали будущими членами НАТО", - сказала она в среду в ходе видео-пресс-конференции накануне заседания министров иностранных дел, которое пройдет в четверг посредством видеоконференции.

Хатчисон напомнила, что НАТО проводит политику открытых дверей, что продемонстрировало недавнее вступление в альянс Северной Македонии.

Американский посол подчеркнула, что союзники хотят видеть продолжение реформ в Украине и Грузии, а также восстановление границ. "Россия должна позволить этим странам иметь свои суверенные правила, их суверенные территории, суверенные границы"", - заявила она.

Хатчисон выразила уверенность, что завтра в рамках заседания министры одобрят пакет помощи, который "будет продолжать развивать нашу поддержку и помощь для Украины и Грузии".