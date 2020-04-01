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СНГ 01.04.2020 20:42

В НАТО продолжат поддержку вступления Украины и Грузии в альянс - представитель США

Союзники по НАТО не намерены прекращать усилия, направленные на поддержку вступления Украины и Грузии в альянс, заявил постоянный представитель США в НАТО, посол Кэй Хатчисон.

"Мы привержены тому, чтобы эти страны стали будущими членами НАТО", - сказала она в среду в ходе видео-пресс-конференции накануне заседания министров иностранных дел, которое пройдет в четверг посредством видеоконференции.

Хатчисон напомнила, что НАТО проводит политику открытых дверей, что продемонстрировало недавнее вступление в альянс Северной Македонии.

Американский посол подчеркнула, что союзники хотят видеть продолжение реформ в Украине и Грузии, а также восстановление границ. "Россия должна позволить этим странам иметь свои суверенные правила, их суверенные территории, суверенные границы"", - заявила она.

Хатчисон выразила уверенность, что завтра в рамках заседания министры одобрят пакет помощи, который "будет продолжать развивать нашу поддержку и помощь для Украины и Грузии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, НАТО, УКРАИНА, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]