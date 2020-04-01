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Социум 01.04.2020 17:47

Marriott объявила о возможной утечке данных 5,2 млн клиентов

Персональные данные 5,2 млн клиентов Marriott International Inc. по всему миру могли оказаться в руках злоумышленников, сообщила компания.

Как отмечается в пресс-релизе, доступ к информации вероятно был получен с использованием идентификационных данных двух сотрудников. Доступ с помощью этих данных был заблокирован, как только Marriott обнаружила инцидент.

По информации компании, информация могла включать контактные данные, пол, возраст, логин и пароль от клиентского счета, данные об участии в других программах лояльности.

Marriott заверила, что "не имеет оснований полагать", что доступ был получен и к реквизитам банковских карт или паспортным данным. Однако компания продолжает расследование.

Marriott уведомила клиентов, безопасность данных которых могла быть нарушена. Для получения дополнительный информации был создан специальный сайт.

В ноябре 2018 года Marriott International объявила, что данные 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников. Для 327 млн гостей информация включала различные сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола. Впоследствии компания пересмотрела оценку числа клиентов, пострадавших от утечки персональных данных, с 500 млн до 383 млн человек.

Котировки Marriott International снижаются в среду на 6,1% в ходе торгов в Нью-Йорке.

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Тэги: МИР, MARRIOTT, ДАННЫЕ, УТЕЧКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]