Дефицит бюджета США в отношении к ВВП может подняться до уровней периода второй мировой войны - прогноз

Дефицит бюджета США в отношении к ВВП страны может приблизиться к уровням, зафиксированным в период Второй мировой войны, на фоне растущих расходов государства на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ее последствиями.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал законопроект, предусматривающий выделение $2,2 трлн на поддержку граждан и экономики, в дополнение к ресурсам, направленным ранее на меры по ограничению распространения коронавируса. Теперь Трамп обсуждает с лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе новую крупную программу расходов, призванную поддерживать на плаву американскую экономику.
Еще до начала кризиса, вызванного распространением коронавируса, правительство США ожидало, что дефицит бюджета в текущем финансовом году, завершающемся 30 сентября 2020 года, превысит $1 трлн впервые с 2012 года. В данный момент никто не представляет, какого уровня может достичь дефицит, пишет MarketWatch.
Согласно прогнозу Morgan Stanley, отрицательное сальдо бюджета США в календарном 2020 году составит не менее $3,7 трлн, а в 2021 году - $3 трлн. Исходя из этих оценок, дополнительные расходы американского правительства в этом и следующем году составят порядка $5 трлн.
В результате, госдолг США может увеличиться в течение двух лет до $29 трлн с текущего уровня в $23,6 трлн. Ранее ожидалось, что госдолг достигнет этой отметки не ранее 2025 года.
Эксперты уверены, что дефицит федерального бюджета США в текущем фингоду легко превысит зафиксированные в 2009 фингоду 9,8% ВВП - рекордный показатель, отмеченный после Второй мировой войны. В случае спада в американской экономике дефицит может достигнуть 15-20% ВВП.
Дефицит бюджета США достигал пика - 27% ВВП - в 1943 году, показатель оставался выше 20% ВВП в 1943-1945 гг.
Власти США готовы направить столько ресурсов, сколько нужно, чтобы справиться с последствиями пандемии, причем республиканцы и демократы сходятся во мнениях о необходимости сделать все возможное для преодоления кризиса.
Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, отвечая на вопрос о том, каким образом администрация Трампа намерена наращивать расходы без повышения налогов, заявил: "Мы не повышаем налоги в данный момент, мы их понижаем". И законодатели обеих партий согласны с необходимостью уменьшения налогов, хотя и расходятся в позициях относительно того, какие именно налоги следует снижать.
В какой-то момент властям придется столкнуться с необходимостью бюджетной экономии, однако в обозримом будущем этого не будет ни в США, ни в Европе, отмечают эксперты.
ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено более $64 млн
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Marriott объявила о возможной утечке данных 5,2 млн клиентов
Олимпийский огонь до конца апреля пробудет в Фукусиме, дальнейшая его судьба пока неизвестна
В Азербайджане выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 359 – штаб
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Путин и Эрдоган проинформировали друг друга о мерах по борьбе с коронавирусом
В НАТО продолжат поддержку вступления Украины и Грузии в альянс - представитель США
Депутат в Узбекистане стал фигурантом уголовного дела за слухи о пандемии COVID-19
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
Банк Республика продлил срок действия платежных карт!
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог