Brent немного усилила падение, WTI остается в плюсе после выхода данных о запасах в США

Brent усилила падение, WTI перешла к снижению на данных министерства энергетики США, указавших на увеличение запасов нефти в стране по итогам 10-й недели подряд.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составила $25,3 за баррель, что на $1,05 (3,98%) ниже уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,09 (0,44%) - до $20,57 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 марта, увеличились на 13,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов на 4,6 млн баррелей.
Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 7,5 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,2 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов бензина на 3,6 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.
Падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х гг. - Brent подешевела на 65,6%, WTI - на 66,5%. Второй квартал также начался падением рынка в связи с продолжающимся падением спроса на фоне пандемии коронавируса, а также завершения срока действия соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.
В первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco превысил 12 млн баррелей, сообщил агентству Bloomberg анонимный чиновник в нефтегазовой отрасли.
"Саудовская Аравия будет наращивать добычу в этом месяце в рамках ценовой войны с Россией, и мы увидим дополнительное предложение на рынке в размере более чем 2 млн баррелей в сутки лишь от Эр-Рияда", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегии на сырьевых рынках в ING.
"Давление на рынок, связанное с увеличением добычи Саудовской Аравией, вероятно, сохранится и в мае. Большинство участников рынка ожидает, что Saudi Aramco продолжит снижать цены на продаваемую нефть", - цитирует эксперта MarketWatch.
ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено более $64 млн
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Marriott объявила о возможной утечке данных 5,2 млн клиентов
Олимпийский огонь до конца апреля пробудет в Фукусиме, дальнейшая его судьба пока неизвестна
В Азербайджане выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 359 – штаб
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Путин и Эрдоган проинформировали друг друга о мерах по борьбе с коронавирусом
В НАТО продолжат поддержку вступления Украины и Грузии в альянс - представитель США
Депутат в Узбекистане стал фигурантом уголовного дела за слухи о пандемии COVID-19
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
Банк Республика продлил срок действия платежных карт!
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог