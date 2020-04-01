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ТЭК 01.04.2020 19:18

Brent немного усилила падение, WTI остается в плюсе после выхода данных о запасах в США

Brent усилила падение, WTI перешла к снижению на данных министерства энергетики США, указавших на увеличение запасов нефти в стране по итогам 10-й недели подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составила $25,3 за баррель, что на $1,05 (3,98%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,09 (0,44%) - до $20,57 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 марта, увеличились на 13,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов на 4,6 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 7,5 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,2 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов бензина на 3,6 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х гг. - Brent подешевела на 65,6%, WTI - на 66,5%. Второй квартал также начался падением рынка в связи с продолжающимся падением спроса на фоне пандемии коронавируса, а также завершения срока действия соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

В первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco превысил 12 млн баррелей, сообщил агентству Bloomberg анонимный чиновник в нефтегазовой отрасли.

"Саудовская Аравия будет наращивать добычу в этом месяце в рамках ценовой войны с Россией, и мы увидим дополнительное предложение на рынке в размере более чем 2 млн баррелей в сутки лишь от Эр-Рияда", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегии на сырьевых рынках в ING.

"Давление на рынок, связанное с увеличением добычи Саудовской Аравией, вероятно, сохранится и в мае. Большинство участников рынка ожидает, что Saudi Aramco продолжит снижать цены на продаваемую нефть", - цитирует эксперта MarketWatch.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]