3,3 млн человек находятся в РФ на карантине - Путин

В России на карантине в связи с угрозой заражением коронавирусом находятся 3,3 млн человек, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас сейчас на карантине находятся в целом 3 млн 317 тыс. 175 человек. В обсервации всего 1777, на самоизоляции - 292 тыс. 740 человек", - сказал он в ходе видеосовещания с членами правительства.