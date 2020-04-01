Путин: ситуация с ценами на нефть - серьезный вызов для РФ

Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для России, но у страны уже есть необходимый опыт, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для нашей экономики - да, действительно, это очень серьезный вызов", - сказал он в ходе видеосовещания с членами правительства.

Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

"И то, о чем вы сказали, мы в свое время тоже делали, в прежние кризисы, в 2008-м, 2009 годах. Сейчас, безусловно, ситуация имеет свою специфику, тем не менее у нас есть опыт", - добавил президент, комментируя слова главы Счетной Палаты Алексея Кудрина, напомнившего о принимавшихся властями страны мерах в сложных экономических ситуациях в прежние годы.