Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.874 RUR   0.0216 GBR   2.1055 TRY   0.2569

Цена на нефть

31.03   $/bbl WTI 20.48 0.39 Brent 22.74 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.04.2020 21:30

Ситуация на нефтяных рынках стала для экономики США тяжелым испытанием - Путин

Ситуация на нефтяных рынках беспокоит США, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе видеосовещания с членами правительства глава государства отметил "падение цен на наш основной экспортный товар, падение очень значительное, серьезное, глубокое".

"Мы обсуждаем это с коллегами и здесь, внутри страны, и на международном уровне с нашими партнерами в ОПЕК, и совсем недавно я обсуждал этот вопрос с президентом Соединенных Штатов", - заметил он в связи с этим.

"Американцев это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе 40 долларов за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжелое испытание", - продолжил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, НЕФТЬ


Похожие новости


Президент регулярно делает тесты на коронавирус, с ним все в порядке - Песков Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным нефть и торговлю Путин чувствует себя хорошо после посещения карантинного центра в Коммунарке - Песков Додон рассчитывает на поступление из РФ первого транша кредита - $200 млн - в течение месяца Путин: если КС даст положительное заключение по поправке об обнулении президентских сроков, ее можно принять Поправка в Конституцию предлагает не учитывать предыдущие президентские сроки, а также текущий

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]