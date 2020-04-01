Ситуация на нефтяных рынках стала для экономики США тяжелым испытанием - Путин

Ситуация на нефтяных рынках беспокоит США, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе видеосовещания с членами правительства глава государства отметил "падение цен на наш основной экспортный товар, падение очень значительное, серьезное, глубокое".

"Мы обсуждаем это с коллегами и здесь, внутри страны, и на международном уровне с нашими партнерами в ОПЕК, и совсем недавно я обсуждал этот вопрос с президентом Соединенных Штатов", - заметил он в связи с этим.

"Американцев это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе 40 долларов за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжелое испытание", - продолжил Путин.