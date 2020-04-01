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Коронавирус унес жизни почти двух тысяч человек в штате Нью-Йорк

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк приближается к двум тысячам, оно будет расти, заявил губернатор Эндрю Куомо.

"За последние 24 часа в штате Нью-Йорк умер 391 человек. Количество смертей продолжит расти", - сказал он в среду журналистам.

По данным Куомо, на настоящий момент в штате известно о 83 712 случаях заражения и 1 941 умершем.

Более 13,5 тыс. человек госпитализированы, из них 3334 находятся в отделении интенсивной терапии, уточнил губернатор.

За последние сутки более тысячи заболевших полностью выздоровели, в целом 7 309 человек оправились после коронавирусной инфекции.

В городе Нью-Йорке по-прежнему отмечаются самые высокие показали по количеству случаев заражения (47 439) и смертей (1 096). Как сообщает телеканал CNN, около 470 сотрудников больниц города Нью-Йорка заражены COVID-19.

По прогнозам Куомо, пик распространения вируса в штате будет "примерно в конце апреля".

Он подчеркнул, что Нью-Йорку потребуется 110 000 больничных коек и 37 000 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Согласно данным губернатора Эндрю Куомо, в США на настоящий момент известно о почти 196 тыс. заболевших и более 4,3 тыс. умерших.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]