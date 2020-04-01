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Дальнее зарубежье 01.04.2020 23:00

Иран может готовить нападение на силы США в Ираке, заявляет Трамп

США располагают данными о подготовке Ираном тайной атаки против американских военных в Ираке, однако Тегерану это с рук не сойдет, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Согласно имеющимся сведениям и оценкам, Иран и подконтрольные ему силы планируют тайное нападение на военных США и/или на объекты в Ираке. Если такое случится, Иран, безусловно, заплатит очень большую цену!" - написал Трамп в Twitter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]