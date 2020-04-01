Иран может готовить нападение на силы США в Ираке, заявляет Трамп

США располагают данными о подготовке Ираном тайной атаки против американских военных в Ираке, однако Тегерану это с рук не сойдет, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Согласно имеющимся сведениям и оценкам, Иран и подконтрольные ему силы планируют тайное нападение на военных США и/или на объекты в Ираке. Если такое случится, Иран, безусловно, заплатит очень большую цену!" - написал Трамп в Twitter.