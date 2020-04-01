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Регион 01.04.2020 23:15

В Турции за сутки скончались более 60 человек с коронавирусом - Минздрав

В Турции зафиксировано еще 63 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщило в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

По сравнению со вчерашними данными скончавшихся (46) в стране наблюдается прирост летальных исходов.

Кроме того, диагностировано более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, количество выявленных заражений в Турции достигло 15679, 277 инфицированных скончались.

Между тем, по данным Минздрава, 333 выздоровевших пациента уже выписаны из больниц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]