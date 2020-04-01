В Турции за сутки скончались более 60 человек с коронавирусом - Минздрав

В Турции зафиксировано еще 63 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщило в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

По сравнению со вчерашними данными скончавшихся (46) в стране наблюдается прирост летальных исходов.

Кроме того, диагностировано более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, количество выявленных заражений в Турции достигло 15679, 277 инфицированных скончались.

Между тем, по данным Минздрава, 333 выздоровевших пациента уже выписаны из больниц.