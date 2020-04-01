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Внешняя политика 01.04.2020 21:34

Асадов рассказал Мишустину о методах борьбы с коронавирусом в Азербайджане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава правительства Азербайджана Али Асадов в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с угрозой распространения коронавируса.

"Асадов проинформировал Мишустина о принятых правительством Азербайджана новых мерах, направленных на борьбу с коронавирусом", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

В ходе разговора была отмечена важность сохранения товарных потоков в российско-азербайджанской торговле. Мишустин и Асадов также договорились поддерживать контакты по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия и ситуации с коронавирусом.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕМЬЕРЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]