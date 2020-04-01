Средняя цена нефти Urals в январе-марте снизилась на 24% - до $48,18

Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2020 года сложилась в размере $48,18 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $63,17 за баррель. Таким образом, цена снизилась на $15 за баррель, или на 23,7%.

В марте текущего года средняя цена на нефть марки Urals более чем в два раза снизилась по сравнению с мартом 2019 года - до $29,17 за баррель с $65,98 за баррель.

В 2019 году средняя цена составляла $63,59 за баррель.