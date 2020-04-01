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ТЭК 01.04.2020 22:04

Средняя цена нефти Urals в январе-марте снизилась на 24% - до $48,18

Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2020 года сложилась в размере $48,18 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $63,17 за баррель. Таким образом, цена снизилась на $15 за баррель, или на 23,7%.

В марте текущего года средняя цена на нефть марки Urals более чем в два раза снизилась по сравнению с мартом 2019 года - до $29,17 за баррель с $65,98 за баррель.

В 2019 году средняя цена составляла $63,59 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]