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ТЭК 01.04.2020 22:45

Некоторые танкеры с нефтью, нанятые Саудовской Аравией, не имеют места назначения

Некоторые танкеры, нанятые Саудовской Аравией для перевозки нефти, не имеют места назначения, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

С 1 апреля закончилось действие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По словам представителей Саудовской Аравии, на которых ссылается Dow Jones, страна вышла на максимальный уровень добычи нефти в 12 млн б/с, что на 2 млн б/с превышает мартовскую добычу.

Однако есть признаки, что часть этой нефти фактически некуда девать. Некоторые суда, зафрахтованные королевством для увеличения экспорта нефти, загружаются сырьем и покидают порты, не имея места назначения. Вызывает сомнения, что в итоге эта нефть окажется у конечного покупателя, пишет агентство.

"Есть грузы (из портов Саудовской Аравии в Персидском заливе) без пункта назначения, потому что нет покупателей", - сообщил один из источников агентства.

В то же время, Saudi Aramco попросила своих американских нефтесервисных подрядчиков подготовиться к росту объема работ, сообщили агентству анонимный представитель одной из таких компаний и чиновник Саудовской Аравии. И, несмотря на "горячий" спрос на их услуги в королевстве, нефтяная компания попросила подрядчиков снизить цены на 15%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ПРОДАЖИ, ТАНКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]