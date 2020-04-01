Добровольцы, привлеченные к борьбе с COVID-19 будут получать премии в размере 250 манатов

Кабинет министров Азербайджана принял решение о выплате денежных премий добровольцам, привлеченным к участию в мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно решению правительства, с 1 апреля 2020 года каждый доброволец будет получать в месяц денежную премию в размере 250 манатов.

Б.Рустамбеков