Добровольцы, привлеченные к борьбе с COVID-19 будут получать премии в размере 250 манатов

Кабинет министров Азербайджана принял решение о выплате денежных премий добровольцам, привлеченным к участию в мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Согласно решению правительства, с 1 апреля 2020 года каждый доброволец будет получать в месяц денежную премию в размере 250 манатов.
Б.Рустамбеков
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