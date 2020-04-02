Посол Белоруссии в РФ: министерства иностранных дел двух стран координируют усилия для помощи гражданам

Министерства иностранных дел и загранучреждения Российской Федерации и Белоруссии активно сотрудничают друг с другом в вопросах предоставления помощи гражданам обеих стран в условиях распространения коронавирусной инфекции, заявил посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.

"Министерства иностранных дел и загранучреждения России и Беларуси тесно координируют взаимные усилия по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств", - сообщил Семашко в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

По его словам, дипломатическое представительство Белоруссии в РФ постоянно оказывает "разноплановое содействие белорусским гражданам, которые в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19 испытывают трудности с возвращением на родину".

"В условиях постоянно меняющихся ограничительных мер, сложившихся на белорусско-российской границе, нам удалось отработать разные механизмы по возвращению наших граждан из третьих стран на родину", - уточнил дипломат.

"С учетом принятых российской стороной решений по прекращению регулярного авиасообщения, движения автомобильного и железнодорожного транспорта достигнуты договоренности, что в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов", - добавил Семашко.

Также он отметил, что "в целях снижения риска распространения в Республике Беларусь инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, все структуры без исключения, в том числе МИД, Минздрав, МВД, ГПК (Государственный пограничный комитет Белоруссии - ИФ) и другие, предпринимают все необходимые меры".

"Перечень этих мер постоянно пополняется исходя из текущей ситуации. (...) Медицинские, социальные и экономические проблемы по всему миру. Беларусь также не стала исключением. Сейчас основная задача всех - не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы количество пациентов не превысило ее возможности оказывать помощь. Мы применяем точечный подход за счет четкого контроля ситуации по территории всей нашей страны", - заявил посол в беседе с изданием.