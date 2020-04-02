Посол Белоруссии в РФ: министерства иностранных дел двух стран координируют усилия для помощи гражданам

Министерства иностранных дел и загранучреждения Российской Федерации и Белоруссии активно сотрудничают друг с другом в вопросах предоставления помощи гражданам обеих стран в условиях распространения коронавирусной инфекции, заявил посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.
"Министерства иностранных дел и загранучреждения России и Беларуси тесно координируют взаимные усилия по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств", - сообщил Семашко в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".
По его словам, дипломатическое представительство Белоруссии в РФ постоянно оказывает "разноплановое содействие белорусским гражданам, которые в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19 испытывают трудности с возвращением на родину".
"В условиях постоянно меняющихся ограничительных мер, сложившихся на белорусско-российской границе, нам удалось отработать разные механизмы по возвращению наших граждан из третьих стран на родину", - уточнил дипломат.
"С учетом принятых российской стороной решений по прекращению регулярного авиасообщения, движения автомобильного и железнодорожного транспорта достигнуты договоренности, что в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов", - добавил Семашко.
Также он отметил, что "в целях снижения риска распространения в Республике Беларусь инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, все структуры без исключения, в том числе МИД, Минздрав, МВД, ГПК (Государственный пограничный комитет Белоруссии - ИФ) и другие, предпринимают все необходимые меры".
"Перечень этих мер постоянно пополняется исходя из текущей ситуации. (...) Медицинские, социальные и экономические проблемы по всему миру. Беларусь также не стала исключением. Сейчас основная задача всех - не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы количество пациентов не превысило ее возможности оказывать помощь. Мы применяем точечный подход за счет четкого контроля ситуации по территории всей нашей страны", - заявил посол в беседе с изданием.
Баку благодарен международным организациям за осуждение «выборов» в Нагорном Карабахе – МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Добровольцы, привлеченные к борьбе с COVID-19 будут получать премии в размере 250 манатов
Прямые меры поддержки белорусской экономики на фоне коронавируса составят порядка Br110 млн - премьер
Qatargas поставил партию СПГ в Китай на фоне активизации экономической деятельности в стране
Власти Армении получили заявку "дочки" Газпрома об изменении цен на газ, примут решение до июля
Таджикские оперативники обезвредили группировку, поставлявшую афганский героин в СНГ
В Азербайджане выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 400
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-феврале реже пользовались банковскими картами на 9%
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
Банк Республика продлил срок действия платежных карт!
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог