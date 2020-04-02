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Дальнее зарубежье 02.04.2020 12:04

В США есть риск увеличения случаев домашнего насилия и суицидов из-за мер по борьбе с COVID-19

Условия тотальной изоляции из-за распространения коронавируса COVID-19 могут привести к росту домашнего насилия, употребления наркотиков и суицидов, поэтому необходимо как можно скорее вернуть США к нормальной жизни, заявил в среду президент США Дональд Трамп

"Домашнее насилие увеличивается. И употребление наркотиков тоже, потому что в этом случае (в условиях изоляции - ИФ) они (люди - ИФ) теряют работу", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Он пояснил, что проблемы, возникающие из-за кризиса вокруг коронавируса, в частности, потеря работы и денег, приводят также к суицидам.

"Это ужасно. Мы должны вернуть нашу страну к нормальной жизни", - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что в США "сделали все правильно, сделали правильный выбор", введя строгие меры, призванные сдержать распространение нового коронавируса COVID-19, однако необходимо как можно скорее вернуться к привычному жизненному укладу.

"Мы хотим открыться настолько скоро, насколько это возможно. Тогда я стану самым счастливым человеком", - подчеркнул американский лидер.

Ранее в марте президент США обнародовал принципы по борьбе с COVID-19, которые должны были действовать 15 дней, однако 29 марта он объявил, что продлевает действие этих мер еще на 30 дней. Он отмечал, что согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели.

Трамп рекомендовал американцам следовать строгим правилам в борьбе с пандемией коронавируса, в частности, "перейти по возможности на домашнее обучение, избегать собраний групп более десяти человек, поездок без веских на то причин, походов в рестораны, бары и общественные места".

"Если мы все примем такие меры, мы победим болезнь", - сказал американский лидер.

США теперь лидируют по количеству случаев заражения COVID-19 в мире.

На данный момент в США зарегистрировано более 200 тыс. инфицированных COVID-19, свыше 4,5 тыс. пациентов с вирусом умерли.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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