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Дальнее зарубежье 02.04.2020 12:17

Парк Гранд-Каньон закрыли в США из-за коронавируса

Национальный парк Гранд-Каньон объявил о своем закрытии из-за вспышки коронавируса в США.

"Сегодня (в среду - ИФ) Служба национальных парков получила письмо от главы Департамента здравоохранения и социальных служб и главного санитарного врача округа Коконино с рекомендацией полностью закрыть национальный парк Гранд-Каньон. Получив эту просьбу (...) мы приняли решение немедленно закрыть парк до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении, размещенном на сайте нацпарка.

Парк призвал людей воспользоваться цифровыми средствами для изучения Гранд-Каньона, в том числе виртуальными турами.

Гранд-Каньон является одним из старейших нацпарков США, расположен в штате Аризона. На территории парка расположен Большой каньон реки Колорадо - одно из признанных природных чудес света.

В настоящий момент в Аризоне зафиксировано 1413 случаев заражения коронавирусом и 29 летальных исходов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПАРК, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]