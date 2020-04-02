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Карабахский конфликт 02.04.2020 11:34

Баку благодарен международным организациям за осуждение «выборов» в Нагорном Карабахе – МИД

МИД Азербайджана выражает признательность международным организациям, осудившим так называемые «выборы», проведенные самопровозглашенным режимом в Нагорном Карабахе.

«МИД Азербайджана уже выразило свою позицию по проведению так называемых «выборов» на ее оккупированных территориях. Ознакомившись с заявлением МИД Армении - страны-агрессора по данному вопросу, невольно проявляются ассоциации со сказкой «Алиса в Зазеркалье», герои которой пребывают в своем вымышленном мире грез и вожделений. Реальная же действительность совершенно иная и достаточно хорошо известна мировому сообществу», - отмечается в заявлении начальника Управления пресс-службы МИД Лейлы Абдуллаевой.

По ее словам, незаконные «выборы», организованные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана 31 марта этого года, были решительно осуждены и отвергнуты международным сообществом.

В соответствии с международными стандартами проведения выборов, в том числе согласно требованиям ОБСЕ, выборы в любой стране должны проводиться в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом данного государства. Так называемые «выборы», проводимые в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе, нарушают Конституцию Азербайджана и с этой точки зрения не имеют никакой юридической силы.

«Международные и региональные организации, включая Европейский Союз, Организацию Исламского Сотрудничества, НАТО, ГУАМ, Тюркский Совет, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также многие государства выступили с заявлениями, в которых осудили данные так называемые «выборы» и подчеркнули, что они не имеют какой бы то ни было правовой основы. Мы благодарны международным организациям и отдельным странам за их принципиальную позицию и за месседж, посланной Армении, что «насильственное приобретение территорий не может быть признано легитимной; оккупация территорий не может быть использована для навязывания их международного признания или изменения их правового статуса», - подчеркивает Абдуллаева.

Она считает прискорбным тот факт, что Армения до сих пор не осознает, что военная оккупация международно-признанных территорий Азербайджана не принесёт желаемых ею политических результатов. «Чего добилась Армения, организовав в Нагорном Карабахе фикцию под названием «выборы», выделив на эту химеру немалочисленные финансовые средства из своего бюджета? Разглагольствовать о "демократии" в условиях военной оккупации и продолжающейся этнической чистки, является ни чем иным как инсинуацией и самообманом. Кстати сам факт отдельного заявления МИД Армении о так называемом "выборном" шоу в Нагорном Карабахе в очередной раз доказывает отсутствие необходимости участия армян Нагорного Карабаха в переговорах», - подчеркнула она.

А.Азизов

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ВЫБОРЫ


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