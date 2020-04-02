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Туризм 02.04.2020 11:37

Иностранные туристы в Азербайджане в январе-феврале реже пользовались банковскими картами на 9%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-феврале 2020 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 158,1 млн манатов ($93 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-февралем 2019 года объем проведенных операций сократился на 8,9%.

По итогам 2019 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов, что на 1,7% меньше чем в 2018 году.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРИСТЫ, КАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]