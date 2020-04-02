Иностранные туристы в Азербайджане в январе-феврале реже пользовались банковскими картами на 9%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-феврале 2020 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 158,1 млн манатов ($93 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-февралем 2019 года объем проведенных операций сократился на 8,9%.

По итогам 2019 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов, что на 1,7% меньше чем в 2018 году.

Х.Насирзаде