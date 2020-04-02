Белоруссия рассчитывает в апреле получить 2 млн т российской нефти по цене $4 за баррель - премьер-министр

Белоруссия рассчитывает импортировать в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, заявил премьер-министр республики Сергей Румас.

Слова Румаса цитирует госагентство "БелТА".

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель", - отметил премьер.

Румас подтвердил, что поставки российских НК будут осуществляться без премий. "Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Белоруссии составили 570 тыс. тонн.

Премьер-министр Белоруссии 24 марта заявил, что с апреля российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов. Кроме того, по его словам, с учетом нового механизма субсидирования поставок нефти в Белоруссию, в Минске будут выбирать российских поставщиков исходя из дополнительных преференций с их стороны. "Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии", - сообщил он. "Это компании Гуцериева (бизнесмена Михаила Гуцериева - ИФ), небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет", - подчеркнул белорусский премьер.

В ходе телефонного разговора 21 марта премьеры двух стран Румас и Михаил Мишустин обсудили возобновление поставок нефти из РФ для полной загрузки белорусских НПЗ. 11 марта Румас передал Мишустину новые предложения Минска по цене на нефть с учетом глобального падения нефтяных котировок.

Несмотря на отсутствие контрактов на поставки нефти из РФ в Белоруссию, график российского Минэнерго на второй квартал предусматривает поставку в направлении Мозырского НПЗ 2,935 млн тонн (в графике на первый квартал стояла цифра 3,245 млн тонн), годом ранее было на 485 тыс. тонн меньше, на "Нафтан" - тоже 2,935 млн тонн (2,595 млн тонн на первый квартал), что на 935 тыс. тонн больше плана второго квартала 2019 года.

"Транснефть" 31 марта сообщила, что на апрель подано заявок от российских нефтепроизводителей на поставку в Белоруссию 1 млн тонн нефти, в том числе 633 тыс. тонн на Мозырский НПЗ и 375 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ. Между тем, пока не сообщалось об оформлении маршрутных поручений грузоотправителей.

В концерне "Белнефтехим" в четверг утром констатировали отсутствие окончательных договоренностей с крупными российскими НК. 31 марта концерн сообщил, что минимальный объем нефтепереработки в апреле составит 1 млн тонн, но стоит задача увеличить его до 2 млн тонн. Поставки танкерной нефти в апреле сохранятся.