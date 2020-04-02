УМЭО SOCAR в январе-феврале сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-феврале 2020 года составил $177,588 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
«По итогам января-февраля 2020 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $23,6 млн, среди частных – SOCAR Polymer - $20 млн», - отмечает ЦАЭРК.
По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: ОАО "Азерэнержи" ($17,8 млн), ЗАО "AzerGold" ($13,9 млн), ООО "Azeraluminum" ($12,9 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($4,9 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($2,2 млн), ООО «Азербайджанская ТЭС» ($822 тыс.), и ООО ASK AzerSuse ($166 тыс.).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, вошли: ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $19,5 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $14,5 млн, ООО «STDC» - $11,2 млн, ООО «Land Lojistic» - $8,5 млн, ООО «P-Aqro» - $6,3 млн, ООО "Baku Steel Company" - $5,7 млн, ООО «Natural Fruit» - $5,7 млн, ООО «Mingachevir Tekstil - $5млн, ООО «Sun Food» - $4,9 млн.
Азербайджан в январе-феврале 2020 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $296 млн.
Н.Аббасова
Баку благодарен международным организациям за осуждение «выборов» в Нагорном Карабахе – МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Добровольцы, привлеченные к борьбе с COVID-19 будут получать премии в размере 250 манатов
Таджикские оперативники обезвредили группировку, поставлявшую афганский героин в СНГ
В Азербайджане выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 400
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-феврале реже пользовались банковскими картами на 9%
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Число умерших пациентов с коронавирусом в Израиле возросло до 31, выявлено свыше 6 тыс. случаев
Парламент Белоруссии на весенней сессии назначит дату президентских выборов - спикер
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
Банк Республика продлил срок действия платежных карт!
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог