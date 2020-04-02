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Бизнес и законодательство 02.04.2020 11:42

УМЭО SOCAR в январе-феврале сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-феврале 2020 года составил $177,588 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

«По итогам января-февраля 2020 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $23,6 млн, среди частных – SOCAR Polymer - $20 млн», - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: ОАО "Азерэнержи" ($17,8 млн), ЗАО "AzerGold" ($13,9 млн), ООО "Azeraluminum" ($12,9 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($4,9 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($2,2 млн), ООО «Азербайджанская ТЭС» ($822 тыс.), и ООО ASK AzerSuse ($166 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, вошли: ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $19,5 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $14,5 млн, ООО «STDC» - $11,2 млн, ООО «Land Lojistic» - $8,5 млн, ООО «P-Aqro» - $6,3 млн, ООО "Baku Steel Company" - $5,7 млн, ООО «Natural Fruit» - $5,7 млн, ООО «Mingachevir Tekstil - $5млн, ООО «Sun Food» - $4,9 млн.

Азербайджан в январе-феврале 2020 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $296 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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