В Азербайджане выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 400

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 41 человека, сообщил пресс-секретарь кабинета министров Ибрагим Мамедов.
«Состояние 8 из них тяжелое, 11 – средней тяжести», - отметил Мамедов.
Накануне сообщалось, что общее число инфицированных составляет 359. Таким образом, общее число зараженных достигло 400.
Если исходить из обновленных данных кабинета министров, то общее число находящихся на лечении увеличилось до 369 человек.
Ранее сообщалось, что после успешного лечения 26 человек были выписаны, пятеро – скончались.
А.Азизов
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