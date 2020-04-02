СК Азерсыгорта сократила в 2019г чистую прибыль на 49%

Чистая прибыль азербайджанской государственной коммерческой страховой компании "Азерсыгорта" по итогам деятельности в 2019 году составила 1 млн 880 тыс. 630,33 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

В 2018 году чистая прибыль компании составила 3 млн 681 тыс. 452,8 манатов. Таким образом, в 2019 году компания сократила чистую прибыль на 48,9%.

Согласно финансовой отчетности "Азерсыгорта", подтвержденной аудиторским заключением, за 2019 год доходы компании составили 54 млн 371 тыс. 54,27 манатов. В том числе страховые премии составили 49 млн 713,803 тыс. манатов (спад по сравнению с 2018г на 5,4% - ИФ), комиссионные от передачи средств на перестрахование – 3 млн 5,873 тыс. манатов, инвестиционные доходы – 151,925 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2019 год составили 52 млн 490 тыс. 423,94 манатов. В том числе объем страховых выплат – 15 млн 595,501 тыс. манатов (рост по сравнению с 2018г на 6,2% - ИФ), риски, переданные на перестрахование – 26 млн 793,463 тыс. манатов, расходы на ведение страхового дела – 9 млн 843 тыс. манатов. Остальные расходы составили другие статьи.

Активы компании в 2019 году увеличились на 31,7% - до 35 млн 754,546 тыс. манатов, обязательства – на 49,6% - до 18 млн 75,949 тыс. манатов, капитал – на 17,4% - до 17 млн 678,597 тыс. манатов.

Объем средств, размещенных в виде депозитов в банках, в 2019 году остался на уровне 3 млн 349,996 тыс. манатов.

"Азерсыгорта" создана в 1991 году. Компания входит в пятерку ведущих компаний в Азербайджане по объему собираемых премий и производимых страховых выплат. Уставный капитал равен 9 млн манатов.

А.Мамедов