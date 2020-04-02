Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 700 тыс. манатов на проектирование и бурение 10 артезианских скважин в Губинском районе.

Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей в 9 населенных пунктах Губинского района общим населением 33,19 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в четверг, оно опубликовано на сайте главы государства.

Н.Аббасова