Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 700 тыс. манатов на проектирование и бурение 10 артезианских скважин в Губинском районе.
Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей в 9 населенных пунктах Губинского района общим населением 33,19 тыс. человек.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.
Соответствующее распоряжение Алиев подписал в четверг, оно опубликовано на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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