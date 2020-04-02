Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении получила заявку компании "Газпром Армения" (100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром" ) о пересмотре цен на поставляемый газ.

"Мы получили заявку. В соответствии с законодательством, комиссия обсудит и примет решение в течение 80 дней", - сообщили "Интерфаксу" в КРОУ.

Согласно заявке компании, изменения цен на газ для внутренних потребителей предусмотрены с 1 июля 2020 года. Для малообеспеченных семей цена предлагается на уровне 135,9 тыс. драмов вместо действующих 100 тыс. драмов за 1 тыс. кубометров при потреблении до 600 кубометров в год.

Для потребителей, использующих до 10 тыс. кубометров газа в месяц, цена снизится, составив 135,9 тыс. драмов вместо действующих 139 тыс. драмов за 1 тыс. кубометров.

Для потребителей, использующих более 10 тыс. кубометров в месяц, предлагается цена в национальной валюте, эквивалентная $283,14 вместо нынешних $242,1 за 1 тыс. кубометров.

Предполагается также уравнять в цене газ для крупных потребителей и газ для тепличных хозяйств: последние с 1 ноября по 31 марта будут также платить в национальной валюте сумму, эквивалентную $283,14 за 1 тыс. кубометров. В настоящее время цена для них составляет $212,1 за 1 тыс. кубометров.

В середине января сообщалось, что "Газпром Армения" рассматривает возможность пересмотра цен на газ для потребителей республики и намерено обратиться с соответствующей просьбой в КРОУ.

Между тем 31 марта сообщалось, что вице-премьер Армении Мгер Григорян от имени правительства республики направил письмо председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой о начале новых переговоров о снижении цены на природный газ для республики в связи с пандемией COVID-19.

По словам Григоряна, Армения считает своевременным обсуждение вопроса о снижении цены на газ на границе Армении и Грузии за 1 тыс. кубометров, а также об оплате национальной валютой.

Ранее в тот же день белорусское государственное информагентство "БелТА" сообщило, что между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны отметили завышенный уровень цен на российский природный газ.

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