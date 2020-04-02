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СНГ 02.04.2020 12:20

Парламент Белоруссии на весенней сессии назначит дату президентских выборов - спикер

Палата представителей Национального собрания Белоруссии на весенней сессии должна назначить дату проведения президентских выборов.

"На этой сессии Палате представителей предстоит принять еще одно важное политическое решение - назначить дату выборов президента Беларуси", - заявил спикер нижней палаты Владимир Андрейченко, открывая в четверг сессию.

Его цитирует госагентство БелТА.

По словам Андрейченко, "в такие ответственные для страны моменты усиливаются дискуссии о путях ее развития, эффективности действий органов власти по реализации политического курса". "И здесь одна из ведущих ролей должна принадлежать парламентариям", - добавил он.

Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

В ноябре 2019 года нынешний глава государства Александр Лукашенко сообщил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.

На этой неделе он заявил, что не видит причин для переноса президентских выборов.

Белорусская оппозиция в начале текущего года заявила о намерении провести праймериз и выбрать единого кандидата от демократических сил на предстоящих выборах.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]