Прямые меры поддержки белорусской экономики на фоне коронавируса составят порядка Br110 млн - премьер

На поддержку белорусской экономики из-за коронавируса планируется направить около Br110 млн, заявил премьер-министр Сергей Румас.

"Трудно обсчитать все меры. Могу только сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около Br110 млн", - сказал Румас, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, пакет мер уже внесен на рассмотрение президента.

Он сообщил, что правительство Беларуси готовит второй пакет мер поддержки экономики из-за коронавируса.

"Правительство уже имеет видение по второму пакету", - сказал Румас.

Премьер уточнил, что второй пакет мер поддержки затронет промышленность и строительство.