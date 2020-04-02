Прямые меры поддержки белорусской экономики на фоне коронавируса составят порядка Br110 млн - премьер

На поддержку белорусской экономики из-за коронавируса планируется направить около Br110 млн, заявил премьер-министр Сергей Румас.
"Трудно обсчитать все меры. Могу только сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около Br110 млн", - сказал Румас, которого цитирует госагентство БелТА.
По его словам, пакет мер уже внесен на рассмотрение президента.
Он сообщил, что правительство Беларуси готовит второй пакет мер поддержки экономики из-за коронавируса.
"Правительство уже имеет видение по второму пакету", - сказал Румас.
Премьер уточнил, что второй пакет мер поддержки затронет промышленность и строительство.
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