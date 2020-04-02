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Финансы 02.04.2020 12:23

Прямые меры поддержки белорусской экономики на фоне коронавируса составят порядка Br110 млн - премьер

На поддержку белорусской экономики из-за коронавируса планируется направить около Br110 млн, заявил премьер-министр Сергей Румас.

"Трудно обсчитать все меры. Могу только сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около Br110 млн", - сказал Румас, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, пакет мер уже внесен на рассмотрение президента.

Он сообщил, что правительство Беларуси готовит второй пакет мер поддержки экономики из-за коронавируса.

"Правительство уже имеет видение по второму пакету", - сказал Румас.

Премьер уточнил, что второй пакет мер поддержки затронет промышленность и строительство.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, -КОРОНАВИРУС, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]