Таджикские оперативники обезвредили группировку, поставлявшую афганский героин в СНГ

Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали семь человек, членов транснациональной группировки, переправившей из Афганистана в одну из стран СНГ в минувшем году 55 кг героина, сообщает в четверг пресс-служба УМВД Душанбе.
"По подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны семь человек. Члены группировки доставляли наркотики из соседнего Афганистана, а затем переправляли их в другие страны с целью реализации", - говорится в сообщении.
По данным оперативников, руководил группировкой 44-летний житель одной из сельских общин города Нурек Муким Курбонов, ранее дважды судимый за наркоторговлю в России. "Женат, имеет трех жен и 11 детей", - отмечается в сообщении.
"В ходе обыска дома Курбонова в Нуреке сотрудники милиции обнаружили свыше 13,5 кг гашиша, 221 г опия и партию психотропных таблеток ММДА, или "экстази". В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шесть других членов данной транснациональной преступной группировки. В обще сложности у членов данной транснациональной преступной группировки было изъято 70 кг 283 г различных наркотиков", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что Курбонов координировал действия группировки через мессенджеры. Наркотики переправлялись за рубеж, а деньги поступали на счет лидера группировки через электронную платежную систему.
Членам транснациональной ОПГ, в частности, инкриминируется доставка в одну из стран СНГ в октябре 2019 года 55 кг героина. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 200 (незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере) УК Таджикистана, ведется следствие.
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