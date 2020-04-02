Премьер Нидерландов предложил создать фонд для наиболее пострадавших от коронавирусов стран ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил создать многомиллиардный фонд помощи для наиболее пострадавших от коронавирусов стран Евросоюза, сообщает в четверг Associated Press.

"Мы все, конечно же, солидарны со странами юга Европы. В этом не может быть сомнений", - заявил он.

Рютте предположил, что объем такого фонда при согласии других европейских стран может достичь 10-20 млрд евро.

Тем не менее, по словам Рютте, Нидерланды все также не поддерживают идею выпуска еврооблигаций, так называемых "коронабондов", о чем просят страны юга Европы, которые сейчас очень активно ведут борьбу против ккоронавируса COVID-19.

"Нидерланды против этого по очень многим причинам. Это не вписывается в систему евро. К тому же, для этого существует Европейский фонд чрезвычайного реагирования", - сказал он.