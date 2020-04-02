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Дальнее зарубежье 02.04.2020 17:40

Премьер Нидерландов предложил создать фонд для наиболее пострадавших от коронавирусов стран ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил создать многомиллиардный фонд помощи для наиболее пострадавших от коронавирусов стран Евросоюза, сообщает в четверг Associated Press.

"Мы все, конечно же, солидарны со странами юга Европы. В этом не может быть сомнений", - заявил он.

Рютте предположил, что объем такого фонда при согласии других европейских стран может достичь 10-20 млрд евро.

Тем не менее, по словам Рютте, Нидерланды все также не поддерживают идею выпуска еврооблигаций, так называемых "коронабондов", о чем просят страны юга Европы, которые сейчас очень активно ведут борьбу против ккоронавируса COVID-19.

"Нидерланды против этого по очень многим причинам. Это не вписывается в систему евро. К тому же, для этого существует Европейский фонд чрезвычайного реагирования", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПРЕМЬЕР, ФОНД, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]