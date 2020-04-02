Глава комитета врачей ЕС сомневается в достоверности китайских цифр по заразившимся коронавирусом

Глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери сомневается в точности числа заразившихся коронавирусом и умерших, которые сообщают китайские власти.

"Эти цифры - бессмыслица. Но наши цифры - тоже бессмыслица, потому что никто не знает точных цифр. Но есть разница - мы думаем, что китайцы сознательно дают нам неверные цифры, поскольку у нас просто нет лучших", - сказал Монтгомери журналистам в Берлине в четверг.

Он похвалил меры, принятые в Германии по борьбе с вирусом министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном.

"Йенс Шпан уже в середине января с помощью своих консультантов понял, что именно на нас надвигается, и начал очень хорошо работать над планами борьбы с пандемией и готовить больницы и врачей к тому, что произойдет", - уверен представитель комитета врачей ЕС. По его словам, Германия сегодня "максимально подготовлена" к пандемии коронавируса.