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Дальнее зарубежье 02.04.2020 17:27

Глава комитета врачей ЕС сомневается в достоверности китайских цифр по заразившимся коронавирусом

Глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери сомневается в точности числа заразившихся коронавирусом и умерших, которые сообщают китайские власти.

"Эти цифры - бессмыслица. Но наши цифры - тоже бессмыслица, потому что никто не знает точных цифр. Но есть разница - мы думаем, что китайцы сознательно дают нам неверные цифры, поскольку у нас просто нет лучших", - сказал Монтгомери журналистам в Берлине в четверг.

Он похвалил меры, принятые в Германии по борьбе с вирусом министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном.

"Йенс Шпан уже в середине января с помощью своих консультантов понял, что именно на нас надвигается, и начал очень хорошо работать над планами борьбы с пандемией и готовить больницы и врачей к тому, что произойдет", - уверен представитель комитета врачей ЕС. По его словам, Германия сегодня "максимально подготовлена" к пандемии коронавируса.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, МЕДИКИ, КИТАЙ, СОМНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]