Глава комитета врачей ЕС сомневается в достоверности китайских цифр по заразившимся коронавирусом

Глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери сомневается в точности числа заразившихся коронавирусом и умерших, которые сообщают китайские власти.
"Эти цифры - бессмыслица. Но наши цифры - тоже бессмыслица, потому что никто не знает точных цифр. Но есть разница - мы думаем, что китайцы сознательно дают нам неверные цифры, поскольку у нас просто нет лучших", - сказал Монтгомери журналистам в Берлине в четверг.
Он похвалил меры, принятые в Германии по борьбе с вирусом министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном.
"Йенс Шпан уже в середине января с помощью своих консультантов понял, что именно на нас надвигается, и начал очень хорошо работать над планами борьбы с пандемией и готовить больницы и врачей к тому, что произойдет", - уверен представитель комитета врачей ЕС. По его словам, Германия сегодня "максимально подготовлена" к пандемии коронавируса.
Баку благодарен международным организациям за осуждение «выборов» в Нагорном Карабахе – МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Добровольцы, привлеченные к борьбе с COVID-19 будут получать премии в размере 250 манатов
Fitch прогнозирует цену нефти в 2020г $35 за баррель, в 2021г - $45 за баррель
Новак: премия при поставках российской нефти в Белоруссию была снижена с $12 до $5 за тонну
Fitch ожидает падения мирового ВВП на 1,9% в 2020 г, глубокая рецессия - базовый сценарий
Меккка и Медина закрываются для внешнего мира
За сутки в материковом Китае выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, все - "импортированы" из-за границы - власти
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог