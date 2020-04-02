Еврокомиссия предлагает направить 100 млрд евро на схему защиты рабочих мест

Еврокомиссия (ЕК) намерена привлечь 100 млрд евро под гарантии государств Евросоюза для финансирования краткосрочной схемы защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса, сообщает Dow Jones со ссылкой на внутренний документ ЕК.

Кроме того, регулятор предлагает увеличить денежные субсидии фермерам наряду с мерами поддержки других отраслей экономики.

Еврокомиссия намерена обнародовать пакет своих предложений позднее в четверг.