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Дальнее зарубежье 02.04.2020 17:11

Еврокомиссия предлагает направить 100 млрд евро на схему защиты рабочих мест

Еврокомиссия (ЕК) намерена привлечь 100 млрд евро под гарантии государств Евросоюза для финансирования краткосрочной схемы защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса, сообщает Dow Jones со ссылкой на внутренний документ ЕК.

Кроме того, регулятор предлагает увеличить денежные субсидии фермерам наряду с мерами поддержки других отраслей экономики.

Еврокомиссия намерена обнародовать пакет своих предложений позднее в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕВРОПА, РЕГУЛЯТОР, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]