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СНГ 02.04.2020 22:04

Казахстан почти в пять раз увеличил производство масок

В Казахстане ежесуточно производится более 1 млн масок, сообщил исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.

"За 31 марта текущего года ежесуточный объем производства масок составил более 1 млн штук, из них фармацевтическими предприятиями - 325 тыс., швейными - 680 тыс. штук. При этом на 5 марта текущего года производство медицинских масок составляло всего 209 тыс. 850 штук", - сказал Ускенбаев на брифинге в Нур-Султане в четверг.

По его словам, рост объема выпуска масок произошел за счет расширения производств и увеличения мощностей фармпредприятий, а также за счет привлечения более 70 швейных предприятий.

Кроме того, в целях обеспечения фармацевтических и швейных предприятий сырьем увеличен объем выпуска марли с 1,2 тыс. погонных метров до 10 тыс. погонных метров в сутки, рассказал он.

Ускенбаев также сообщил, что за 31 марта текущего года было произведено 85 тыс. 180 литров дезинфицирующих средств, на складах находится 158 тыс. 380 литров, отгружено в аптечные сети, для дезинфекции улиц и помещений 65 тыс. 109 литров.

Кроме того, он рассказал, что проводится активная работа по увеличению производства мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких на базе Кокшетаусского предприятия АО "ТЫНЫС" по заявленной потребности Минздрава (683 аппарата).

"В ближайшее время из резерва правительства будут выделены необходимые средства для обеспечения производства. Все потребности Минздрава будут обеспечены полностью", - отметил он.

В настоящее время в стране подтверждены 423 случая заражений коронавирусом. В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, МАСКИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]