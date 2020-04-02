В ЕС заявляют, что нет оснований для беспокойства по поводу помощи Италии со стороны российских военных

Европейский союз не имеет оснований для беспокойства по поводу помощи российских военных Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.

"Российские военные были приглашены итальянским правительством, и у ЕС нет особых оснований для беспокойства по этому поводу", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС журналистам в четверг на видеобрифинге.

Как сообщалось, самолеты Минобороны России перебросили в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом, стало известно 21 марта после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Италия лидирует в Европе по числу заболевших и летальных исходов от коронавируса. В стране зафиксировано 13 тыс. 155 жертв инфекции и 110 тыс. 574 больных.