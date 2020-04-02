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Дальнее зарубежье 02.04.2020 21:16

В ЕС заявляют, что нет оснований для беспокойства по поводу помощи Италии со стороны российских военных

Европейский союз не имеет оснований для беспокойства по поводу помощи российских военных Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.

"Российские военные были приглашены итальянским правительством, и у ЕС нет особых оснований для беспокойства по этому поводу", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС журналистам в четверг на видеобрифинге.

Как сообщалось, самолеты Минобороны России перебросили в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом, стало известно 21 марта после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Италия лидирует в Европе по числу заболевших и летальных исходов от коронавируса. В стране зафиксировано 13 тыс. 155 жертв инфекции и 110 тыс. 574 больных.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]