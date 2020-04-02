Спецпосланник ООН ведет переговоры по перемирию в Йемене на фоне коронавируса

Специальный посланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс ведет переговоры с противоборствующими сторонами, чтобы обеспечить в стране общенациональное прекращение огня на фоне угрозы распространения коронавируса, сообщают в четверг западные СМИ.
Гриффитс ведет ежедневные консультации, направленные на то, чтобы враждующие стороны как можно скорее начали переговоры, сообщили в его пресс-службе.
Генсек ООН Антониу Гутерриш 23 марта призвал к "немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира". Все стороны йеменского конфликта поддержали этот призыв.
До сих пор в Йемене не было зарегистрировано случаев COVID-19. Эксперты опасаются, что эпидемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для страны с непрекращающимся гуманитарным кризисом.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
Саудовская Аравия призывает собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения
Фондовый рынок США растет, несмотря на скачок заявок на пособие по безработице
Баку благодарен международным организациям за осуждение «выборов» в Нагорном Карабахе – МИД
Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса
СаудАравия готова снизить добычу нефти до 9 млн б/с, общее снижение с другими G20 может составить 6 млн б/с
Санкции США могут быть сняты с Rosneft Trading, если подтвердится факт прекращения работ в Венесуэле - Абрамс
ЕС окажет Армении финансовую помощь для борьбы с коронавирусом
Граждане Азербайджана с 5 апреля для выхода из дома должны будут посылать СМС уведомления - оперштаб
Власти Азербайджана ограничивают передвижение по стране с 5 по 20 апреля с целью предотвратить распространение коронавируса - оперштаб
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог