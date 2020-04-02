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Дальнее зарубежье 02.04.2020 20:36

Спецпосланник ООН ведет переговоры по перемирию в Йемене на фоне коронавируса

Специальный посланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс ведет переговоры с противоборствующими сторонами, чтобы обеспечить в стране общенациональное прекращение огня на фоне угрозы распространения коронавируса, сообщают в четверг западные СМИ.

Гриффитс ведет ежедневные консультации, направленные на то, чтобы враждующие стороны как можно скорее начали переговоры, сообщили в его пресс-службе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 23 марта призвал к "немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира". Все стороны йеменского конфликта поддержали этот призыв.

До сих пор в Йемене не было зарегистрировано случаев COVID-19. Эксперты опасаются, что эпидемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для страны с непрекращающимся гуманитарным кризисом.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Тэги: ООН, ЙЕМЕН, КОРОНАВИРУС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]