Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8594 RUR   0.0215 GBR   2.1055 TRY   0.2534

Цена на нефть

01.04   $/bbl WTI 20.31 -0.17 Brent 24.74 -1.61

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.04.2020 20:29

На выборах президента Польши предложено провести голосование по почте

Правящая в Польше партия "Право и справедливость" в сложных эпидемиологических условиях предложила организовать всеобщее почтовое голосование на выборах президента, проведение которых было запланировано на 10 мая.

"Мы сможем проголосовать по почте, идти на избирательные участки не придется, поскольку их и не будет", - сообщил журналистам в четверг вице-спикер сейма Рышард Терлецкий, который также занимает высокий пост в правящей партии.

Ожидается, что голосование по предложению "Права и справедливости" состоится в сейме в пятницу.

Либеральная оппозиция в свою очередь в условиях распространения вируса призвала избирателей бойкотировать выборы, напоминает польская пресса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Польша рассчитывает на открытие прямого авиарейса в Азербайджан - посол Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Польши Президент Польши выступил против возвращения России в G8 Президент Украины посетит Польшу 1 сентября Президент Азербайджана уверен в углублении экономических и культурных связей с Польшей Лукашенко пообещал, что Белоруссия не будет смотреть спокойно, если Польша будет бряцать оружием

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]