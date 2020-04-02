На выборах президента Польши предложено провести голосование по почте

Правящая в Польше партия "Право и справедливость" в сложных эпидемиологических условиях предложила организовать всеобщее почтовое голосование на выборах президента, проведение которых было запланировано на 10 мая.

"Мы сможем проголосовать по почте, идти на избирательные участки не придется, поскольку их и не будет", - сообщил журналистам в четверг вице-спикер сейма Рышард Терлецкий, который также занимает высокий пост в правящей партии.

Ожидается, что голосование по предложению "Права и справедливости" состоится в сейме в пятницу.

Либеральная оппозиция в свою очередь в условиях распространения вируса призвала избирателей бойкотировать выборы, напоминает польская пресса.