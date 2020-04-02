Казахстан объявляет о призыве военнообязанных на спецсборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы, сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" постановляю: призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в опубликованном в четверг тексте указа.

Местным исполнительным органам столицы, городов республиканского значения и областей поручено по согласованию с Генштабом Вооруженных Сил организовать и обеспечить проведение призыва военнообязанных на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, определив количество призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.