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СНГ 02.04.2020 20:14

Казахстан объявляет о призыве военнообязанных на спецсборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы, сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" постановляю: призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в опубликованном в четверг тексте указа.

Местным исполнительным органам столицы, городов республиканского значения и областей поручено по согласованию с Генштабом Вооруженных Сил организовать и обеспечить проведение призыва военнообязанных на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, определив количество призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ВОЕННООБЯЗАННЫЕ, СПЕЦСБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]