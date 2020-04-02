Новак допускает переговоры с Саудовской Аравией в случае интереса не входящих в ОПЕК+ стран

Министр энергетики РФ Александр Новак допускает возможность переговоров с Саудовской Аравией в случае интереса стран, не входящих в ОПЕК+.
"Мы не исключаем в качестве необходимости вариант переговоров с Саудовской Аравией, если будет интерес стран, не входящих в ОПЕК+", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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