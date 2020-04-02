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ТЭК 02.04.2020 17:35

Новак допускает переговоры с Саудовской Аравией в случае интереса не входящих в ОПЕК+ стран

Министр энергетики РФ Александр Новак допускает возможность переговоров с Саудовской Аравией в случае интереса стран, не входящих в ОПЕК+.

"Мы не исключаем в качестве необходимости вариант переговоров с Саудовской Аравией, если будет интерес стран, не входящих в ОПЕК+", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ОПЕК, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]